Електропостачання окупованого Криму відновлять за дві доби

Усунення пошкоджень на українській лінії електропередачі, що передає енергію в Крим, забере до двох діб, повідомляють РИА Новости з посиланням на джерело в "Укренерго".

"Джерело агентства підтвердив, що сталося падіння опор ЛЕП, якими йде постачання електроенергії до Криму, хоча не став уточнювати, про які саме лінії йде мова", - говориться в повідомленні.

"Доба-дві, залежно від характеру та обсягу пошкоджень", — відповів співрозмовник агентства на запитання щодо мінімальних термінів усунення таких пошкоджень.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор виведено з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей.

Сьогодні на місце падіння електроопор до Чаплинки прибули представники поліції, щоб ремонтники змогли заземлити опори, у зв'язку з чим підірвані лінії електропередач оточили спецназівці та учасників блокади Криму. Сталася невелика сутичка.

Учасники блокади Криму допустили до пошкоджених опор ліній електропередач ремонтників для проведення заземлення. Фахівці провели необхідні роботи.

У відповідь озброєні співробітники правоохоронних органів зняли оточення біля повалених електроопор.

Разом з тим активісти блокади встановили намет та не мають наміру розходитися.

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Раніше координатор акції по блокаду Криму Ленур Іслямов заявив, що учасники акції мають намір блокувати ремонт ЛЕП.

Пізніше заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв заявив, що правоохоронці побили журналістку каналу Гульсум Халілову.