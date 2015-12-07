Савченко має намір оголосити сухе голодування після вироку

Українська льотчиця Надія Савченко вирішила розпочати сухе голодування після того, як російський суд винесе їй вирок, розповіла сестра льотчиці в інтерв'ю ТСН.

Переконати цього не робити льотчицю вже ніхто не зможе, наголосила Віра Савченко.

"Ми розуміємо, що начебто 24 грудня завершується судовий процес. Коли вирок буде: або до, або після Нового року. У будь-якому випадку після брехливого рішення Надя відновить голодний страйк. При чому через 10 днів – це буде сухе голодування. Перші десять днів голодний страйк – це просто вода. А потім голодуватиме і не питиме рідину. Лише дихатиме", - розповіла Віра про наміри сестри.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала до ПАРЄ.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі щодо Савченко йдеться про звинувачення у замаху на вбивство і вбивство, а також у незаконному перетині кордону.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.