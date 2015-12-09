На Житомирщині у гаражі замкомандира в/ч виявили склад боєприпасів та вибухівки

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

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«Працівники військової прокуратури Житомирського гарнізону спільно зі співробітниками військової контррозвідки СБУ та слідчого відділу Головного управління Національної поліції у Житомирській області в м. Бердичів виявлено факт незаконного зберігання майором - заступником командира однієї з військових частин у власному гаражі набоїв, піротехнічних виробів та вибухових речовин». – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними ГПУ, «під час проведення обшуку вилучено півтисячі вибухових пакетів, майже тисячу електродетонаторів, сотню капсуль-детонаторів, близько 3 кг пороху, більше тисячі набоїв різних калібрів, набоїв зондувальних (НЗП - для вимірювання швидкості та напряму вітру) - 880 шт, а також 226 піротехнічних патронів, інші освітлювальні та імітаційні патрони».

Вказаного військовослужбовця затримано в поряду ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Проводяться першочергові слідчі дії.

Слідчим готується до суду клопотання про застосування стосовно затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, про арешт тимчасово вилученого майна та відсторонення підозрюваного від посади.

Перевіряються версії щодо причетності затриманого до викрадення боєприпасів та вибухівки, а також до підготовки терористичних актів, йдеться в повідомленні.