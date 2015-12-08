В київському метро затримали військового з 6 гранатами й мішком патронів

Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Києві.

Працівники управління поліції в метрополітені затримали у вестибюлі станції 22-річного молодика, який перевозив у сумці та кишенях патрони, гранати та запали до них.

Зі слів власника боєприпасів, вищевказані предмети він знайшов в окопі на полігоні у Донецькій області та вирішив залишити собі на згадку.

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За попередньою інформацією, хлопець проходить військову службу за контрактом, на даний час перебуває у Києві у черговій відпустці.

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вилучений арсенал направили на експертне дослідження. Молодику загрожує до семи років ув'язнення.

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