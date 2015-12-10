Захист Савченко не подаватиме апеляції незалежно від рішення суду – адвокат

Про заявив адвокат Савченко Ілля Новиков, передає Радіо Свобода.

«Я отримав чіткі інструкції про те, що яким би не був вирок, захист апеляційну скаргу подавати не буде з багатьох причин», – сказав Новиков у середу після засідання Донецького міськсуду Росії.

За його словами, на цьому наполягає сама Надія Савченко.

Читайте такожДонецька трійка суддів урізала більшу частину доказів захисту у справі Савченко - адвокат

«Для неї головна причина – моральна: не потрібно своїми діями створювати у людей враження, що у Росії є суд. Суду у Росії немає, ні першої інстанції, ні другий, ні десятою. А отже не потрібно давати підстави думати, що суд є. Ніякого іншого шансу у російського правосуддя не буде. Перша інстанція – останній шанс. З винесенням вироку процес Надії Савченко як судовий етап у Росії закінчиться», – наголосив Ілля Новиков.

Раніше УНІАН повідомляв, що українська льотчиця Надія Савченко вирішила розпочати сухе голодування після того, як російський суд винесе їй вирок. Перші 10 днів льотчиця ще питиме рідину, далі – відмовиться і від цього.