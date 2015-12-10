Спецслужби РФ активізували свою діяльність у мирних містах України - СБУ
У мирних містах України активізувалися диверсанти, які можуть бути причетні до спецслужб Росії.
Про це повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, передає ТСН.
"Ми бачимо активізацію терористичної діяльності на мирних територіях. За всім цим простежується певна трансформація російської агресії проти нашої держави", - сказав він.
Він також наголосив, що в той час, коли на лінії зіткнення зменшилася кількість обстрілів, спостерігається активізація російських спецслужб у тилу. "Російські спецслужби активізують діяльність в мирних містах, намагаючись дестабілізувати ситуацію і намагаючись показати, що українські правоохоронні органи, українська влада не здатна захистити своїх громадян", - зазначив Ткачук.
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"Я вас запевняю, що це не так, що ми будемо дуже жорстко і дуже гостро, швидко і оперативно реагувати на будь-яку інформацію про діяльність диверсійних груп, підготовку терактів", - додав він.
Раніше УНІАН повідомляв, що співробітники СБУ виявили в передмісті Києва цілий схованку з російським озброєнням. Зокрема, у ній було кілька реактивних гранатометів РПГ-26 і вогнемет "Шмель" російського виробництва.