Під Києвом виявили схованку з гранатометами російського виробництва (фото)

У передмісті Києва контррозвідники СБУ виявили схованку з гранатометами російського виробництва.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, схрон був облаштований на узбіччі польової дороги в залізобетонній трубі поруч з колишнім дитячим табором відпочинку.

Читайте такожУ Києві в ході спецоперації із затримання диверсантів загинув боєць "Альфи" - СБУ

Зі схованки правоохоронці вилучили три реактивні гранатомети РПГ-26 та реактивний вогнемет «Джміль», зазначили в СБУ, підкресливши, що «в Збройних силах України ці гранатомети на озброєнні не перебувають і не перебували, їхні серійні номери свідчать про виробництво саме Російською Федерацією».

За своїми тактико-технічними характеристиками така зброя здатна легко вражати броньовану техніку, у тому числі й аеродинамічні цілі, додали в СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.