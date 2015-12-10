Суд залишив під вартою без права на заставу екс-мера Слов'янська Штепу

Суд залишив під вартою без права на заставу екс-мера Слов'янська Нелю Штепу / УНИАН

Червонозаводський районний суд Харкова продовжив для обвинуваченої в посяганні на територіальну цілісність і незалежність України колишнього міського голови Слов'янська Донецької області Нелі Штепи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави до 7 лютого.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалила колегія суддів на чолі з Денисом Чудовським.

Суд залишив без розгляду клопотання Штепи про зміну кваліфікації обвинувачення зі ст. 258 (створення терористичного угруповання чи організації) та ст. 110 ч. 3 (посягання на територіальну цілісність і незалежність України, що спричинила загибель людей) на ст. 110 ч. 1 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж територіального або державного кордону України) КК України.

Чудовський підкреслив, що під час судового слідства міняти кваліфікацію обвинувачення, згідно з чинним законодавством, мають право тільки слідчі прокуратури.

Суддя наголосив, що згідно з чинним законодавством, обвинуваченим за ст. 110 та 258 не передбачена жодна інша міра запобіжного заходу.

"Клопотання прокуратури про продовження обвинуваченій Нелі Штепі міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити. Продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 лютого 2016 року включно", - сказав суддя.

З огляду на те, що на засідання не з'явилися всі заявлені захистом Штепи свідки, для їх виклику до суду оголошена перерва до 11:00 29 грудня.

Довідка УНІАН. Нелю Штепу затримали в липні 2014 року.

8 жовтня їй було оголошено остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації).

Екс-меру Слов’янська інкримінують: заклики до зміни кордонів України, сприяння проведенню псевдореферендуму про відокремлення Донецької області від України, створення умов для діяльності терористичних груп та організацій.

31 жовтня прокуратура передала обвинувальний акт в суд. Справу розглядає Червонозаводський районний суд Харкова.