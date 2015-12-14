На Київщині чоловік вимагав мільйон євро і погрожував отруїти продукцію підприємства

На Київщині чоловік погрожував отруїти продукцію підприємства / torange.ru

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, на адресу товариства надійшов лист, у якому містилась детальна інформація щодо передачі вказаних коштів, а також відео, де чоловік шприцом закачує нібито отруту у продукцію компанії.

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За результатами проведення слідчо-розшукових заходів правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 24-річний уродженець Одеської області. Під час обшуку у помешканні чоловіка виявлено та вилучено знаряддя вчинення злочину (комп’ютер, фотоапарат та сім-карту з якої надходили інструкції щодо передачі вказаних коштів).

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 5 років. Досудове слідство триває.