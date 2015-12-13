У Німеччині допустили закриття кордонів для біженців

«Шенгенська зона не може існувати постійно без прикордонного контролю, якщо не працює управління зовнішніх кордонів», — сказав Мезьєр в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, пише РБК.

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Він також допустив, що Німеччина вишле частину біженців, зазначивши, що «рішення лежить у першу чергу в охороні зовнішніх кордонів Європи».

Глава МВС зазначив, що закриття кордону цілком можливе з правової точки зору. «Раніше ми вирішили не вдаватися до цього заходу через політичні міркування», — додав він. За його словами, рішення про закриття кордону буде залежати від напливу прибуваючих в країну переселенців.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс заявив, що Європа більше не може приймати біженців з Близького Сходу і повинна посилити охорону своїх кордонів.