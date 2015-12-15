У Контактній групі представили робочий документ щодо амністії для обговорення в 2016 році
Координатор від ОБСЄ в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі П'єр Морель представив робочий документ щодо амністії для обговорення в січні 2016 року.
Про це повідомляє білоруське телеграфне агентство БЕЛТА з посиланням на заяву Спеціального представника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка.
"Робоча група з політичних питань продовжила обговорення по модальностях на місцевих виборах в окремих районах Донецької та Луганської областей. Крім цього, координатор підготував неофіційний робочий документ з питань амністії на основі письмових пропозицій сторін. Цей документ буде обговорюватися в січні 2016 року", - сказав Сайдік.
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Спецпредставник ОБСЄ заявив, що відбулося засідання підгрупи з політичних питань разом з підгрупою з безпеки, на якому обговорювалися питання безпечного проведення місцевих виборів в непідконтрольних уряду України районах Донбасу.