Представник ОБСЄ у контактній групі назвав обстріли на Донбасі "сумним розвитком ситуації"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам за підсумками чергового засідання Тристоронньої контактної групи.

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Сайдік підтвердив, що на зустрічах учасників групи відбувається обговорення питання щодо посилення обстрілів на Донбасі.

"Дискусія відбувалася у підгрупі з безпеки та дискусія про це йшла у Тристоронній контактній групі", - наголосив Сайдік.

Він нагадав, що на минулій зустрічі у Мінську контактна група зверталися до усіх сторін з відповідним закликом щодо необхідності припинення обстрілів.

"Я повинен сказати, що це, звичайно, дуже сумний розвиток, але в основному, як ми знаємо, ці обстріли (відбуваються) в окремих місцях", - заявив Сайдік.

Спецпредставник ОБСЄ вважає, що ці обстріли свідчать про інший сценарій розвитку ситуації на Донбасі у порівнянні з ситуацією влітку.