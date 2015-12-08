Представник ОБСЄ у контактній групі назвав обстріли на Донбасі "сумним розвитком ситуації"
Представник ОБСЄ на переговорах тристоронньої контактної групи зі врегулювання конфлікту на Донбасі назвав обстріли в зоні АТО "сумним розвитком ситуації".
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам за підсумками чергового засідання Тристоронньої контактної групи.
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Сайдік підтвердив, що на зустрічах учасників групи відбувається обговорення питання щодо посилення обстрілів на Донбасі.
"Дискусія відбувалася у підгрупі з безпеки та дискусія про це йшла у Тристоронній контактній групі", - наголосив Сайдік.
Він нагадав, що на минулій зустрічі у Мінську контактна група зверталися до усіх сторін з відповідним закликом щодо необхідності припинення обстрілів.
"Я повинен сказати, що це, звичайно, дуже сумний розвиток, але в основному, як ми знаємо, ці обстріли (відбуваються) в окремих місцях", - заявив Сайдік.
Спецпредставник ОБСЄ вважає, що ці обстріли свідчать про інший сценарій розвитку ситуації на Донбасі у порівнянні з ситуацією влітку.