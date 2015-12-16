Генпрокуратура просить суд залишити без змін вирок Пукачу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на судовому засіданні заявив прокурор Генпрокуратури Олег Троян.

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За словами прокурора, Пукач затягує судовий процес, надає неправдиву інформацію про начебто тиск на нього в ході розгляду справи в суді першої інстанції, намагаючись таким чином уникнути покарання, якого заслуговує.

Троян зазначив, що Пукач у ході допитів під час досудового та судового слідства не надавав показів про начебто причетність екс-президента Леоніда Кучми та тодішнього глави його адміністрації Володимира Литвина до вбивства Гонгадзе.

За словами Трояна, у зв'язку з тим, що Пукач після 2000 року, тобто, після вбивства Гонгадзе скоював інші злочини (знищив службову документацію, переховувався від слідства), тому до нього не може бути застосована норма про закриття справи через термін давнини.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2013 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат вдови Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок, заявивши, що "скарга стосується неповноти встановлення мотивів злочину". Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Олексій Подольський. Пізніше Теличенко відкликала апеляційну скаргу.

Своєю чергою захист Пукача досі вимагав від Апеляційного суду Києва скасувати вирок і направити справу на нове розслідування.