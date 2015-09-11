Справа Гонгадзе: Суд поновлює розгляд скарги на вирок Пукачу

Як передає кореспондент УНІАН, крім учасників процесу, до залу суду прибув колишній суддя Конституційного Суду України Віктор Шишкін.

Довідка УНІАН. 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство журналіста Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Подольський. Пізніше Теличенко відкликала апеляційну скаргу.