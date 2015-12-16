Джемілєв: Росія завезла до окупованого Криму ядерну зброю

Про це заявив один з представників кримських татар Мустафа Джемілєв в інтерв'ю "Фокусу".

"Росія завезла в Крим вже і ядерну зброю", - пояснив він, посилаючись на слова джерела.

При цьому, за його словами, достовірно відомо, що окупанти майже повністю реставрували ядерне сховище в урочищі Кизилташ поблизу Ялти, яке було закрите і спустошене після підписання Будапештського меморандуму 1994 року про відмову України від ядерної зброї.

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Крім того, Джемілєв стверджує, що в окупований Крим завезені й ракети, здатні нести ядерну зброю.

Нагадаємо, раніше уповноважений президента у справах кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв під час прес-конференції у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку заявляв, що Російська Федерація окупувала Крим і докладає всіх зусиль для перетворення півострова на військову і навіть ядерну базу.