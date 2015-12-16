Військові отримали два модернізованих навчально-тренувальних літака

Згідно з повідомленням, модернізація літаків проводилася на Одеському авіаційному заводі, що входить до складу "Укроборонпрому".

"У результаті модернізації були збільшені показники тяги авіаційного двигуна типу АІ-25ТЛШ і впроваджено більш сучасну авіоніку. Порівняно з базовою моделлю Л-39, істотно поліпшені швидкість, особливості зльоту і посадки", - зазначили у концерні.

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Крім того, на літаках встановлено бортовий тренажерний комплекс типу БТК-39 і новий прицільно-навігаційний комплекс.

"БТК-39 надає більше можливостей з практичного навчання пілотів в умовах реальної повітряної обстановки, у тому числі щодо літальних апаратів так званої "бойової групи", - зазначили у концерні.

Як повідомляв УНІАН, за 11 місяців "Укроборонпром" передав українській армії 3,468 тис. одиниць бойової техніки і озброєння. Зокрема, підприємства "Укроборонпрому" модернізували 10 літаків, передали 1135 керованих ракет і високоточних боєприпасів і 243 одиниці ракетно-артилерійського озброєння. Також була відремонтована 1701 одиниця військової техніки.

Довідка УНІАН. Одеський авіаційний завод засновано у 1911 році. Входить до складу держконцерну "Укроборонпром". Займається ремонтом літаків і авіаційних двигунів. На сьогодні виконує низку контрактів з ремонту та модернізації літаків для українських і зарубіжних ВПС.