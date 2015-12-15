Міноборони і "Укроборонпром" підписали контракт на постачання бронемашин "Дозор-Б"

Про це йдеться в повідомленні прес-служби концерну.

Читайте такожДо кінця місяця армія отримає безпілотники вітчизняного виробництва - Укроборонпром

"Перший контракт був укладений між державним підприємством "Львівський бронетанковий завод", що входить до складу "Укроборонпрому", та Міністерством оборони України. Згідно з загальним рішенням, підписаним представниками ВСУ, розробника та інших відомств, "Дозор-Б" успішно пройшов державні випробування і отримав рекомендацію від державної комісії "взяти на озброєння", - йдеться в повідомленні.

При цьому обсяг контракту в концерні не уточнили.

За інформацією "Укроборонпрому", бронеавтомобіль розрахований на 10 чоловік, озброєний кулеметної установкою дистанційного керування БПУ-12,7 з телевізійною і тепловізорною камерами, а також кулеметом НСВ-12,7 з оптичним прицілом. "Дозор" укомплектований двигуном Deutz з максимально можливою швидкістю 120 км/год.

Як повідомляв УНІАН, на початку року керівництво "Укроборонпрому" заявляло про плани виготовити в 2015 році 150 бронемашин "Дозор", але протягом року початок виробництва регулярно переносився. За словами міністра оборони України Степана Полторака, до кінця року 10 бронемашин "Дозор-Б" надійдуть у Збройні сили України.

В інтерв'ю УНІАН перший заступник генерального директора "Укроборонпрому" Сергій Пинькас повідомив, що Львівський бронетанковий завод ще влітку був готовий до початку виробництва "Дозорів", але серійне виробництво було неможливо без затвердження технічних вимог замовника машин – Міністерства оборони України.