Сенцова та Кольченка перевели до СІЗО в Ростові-на-Дону

Режисера Олега Сенцова та громадського активіста Олександра Кольченка, яких незаконно засудили в Росії, перевели до так званого транзитного СІЗО.

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Про це повідомив український консул Олександр Ковтун, передає ТСН.ua.

"Це СІЗО використовується, як "накопичувальне", де збирають групу в'язнів для перевезення в колонії", - розповів консул.

Коли саме етапують Сенцова та Кольченка російські тюремники не повідомляють. Кажуть лише, що залежить це від того, як швидко знайдуть попутників українцям.

Консул також повідомив, що сьогодні все ж устиг передати кримчанам теплі речі – термобілизну і спортивні костюми.

Як повідомляв УНІАН, Сенцова і Кольченка російські спецслужби затримали в Криму в травні 2014 року. ФСБ РФ оголосила, що вони є членами забороненого в Росії "Правого сектора". Згідно з версією російського слідства, активісти нібито планували вчинення диверсійно-терористичних актів у ряді міст Криму.

25 серпня цього року суд у Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму відповідно.