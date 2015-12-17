Савченко оголосила голодування до кінця суду - адвокат

Про це в Twitter написали російські адвокати льотчиці Микола Полозов і Марк Фейгін.

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"Надія Савченко оголосила голодування до кінця суду. Після вироку вона оголосить сухе голодування. Її вимога - звільнення", - написав Полозов.

Адвокат відзначив, що сьогодні на засіданні суду "прокурори просять продовжити термін тримання під вартою на строк до 16 квітня 2016 року".

Як повідомляв УНІАН, Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі та перевезли до Росії. У РФ її обвинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко йдеться про замах на вбивство і вбивство, а також незаконний перетин кордону.

За даними адвоката, Савченко загрожує максимальний строк ув'язнення - 25 років.

Зараз Донецький міський суд Ростовської області РФ розглядає справу стосовно Савченко.

Раніше сестра льотчиці Віра Савченко заявила, що Надія вирішила розпочати сухе голодування після того, як російський суд винесе їй вирок.

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У грудні минулого року льотчиця вже оголошувала голодування на знак протесту проти свого затримання. 5 березня 2015 адвокати Савченко повідомили, що вона вирішила частково припинити голодовку, яка тривала більш як 80 днів. За час голодування льотчиця схудла на 28 кг.