Адвокат Савченко вважає можливим її обмін на затриманих в Україні двох російських ГРУшників

Про це він сказав в інтерв'ю Deutsche welle.

Відповідаючи на запитання, які перспективи обміну Савченко на Євгена Єрофєєва і Олександра Александрова, Фейгін відповів: «Я думаю, їх і поміняють. По-перше, вже є така практика. Ви бачили, що Старкова, офіцера російської армії, затриманого на території України і засудженого на 14 років, обміняли на "Рахмана" (Андрія Гречанова, офіцера Збройних сил України), тобто сам по собі такий механізм можливий».

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За словами Фейгіна, процесуальні можливості для цього теж є. «Європейська конвенція про видачу дозволяє після винесення вироку відправити Савченко відбувати покарання в Україну, а Єрофєєва і Александрова (якщо вони будуть засуджені судом в Україні) - за запитом Москви в Росію. Це можливий механізм обміну. Жодних перешкод для цього немає», - додав адвокат.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох співробітників російського телебачення, а також у замаху на вбивство групи сепаратистів та незаконному перетині російського кордону.

Савченко і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон сепаратисти, які потім насильно переправили її до Росії.

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Днями в інтерв'ю російським ЗМІ представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін припустив, що вирок Савченко можуть винести до кінця цього року, і вердикт буде суворим.