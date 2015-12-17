Савченко підготувала запитання для Путіна під час великої прес-конференції (фото)
Українська льотчиця та нардеп Надія Савченко, яка перебуває в РФ за ґратами, написала на футболці запитання для Путіна, який сьогодні проводить велику прес-конференцію.
Про це у своєму Twitter написав адвокат льотчиці Марк Фейгін.
Наголошується, що у своєму запитанні до російського президента Савченко поцікавилася, коли він звільнить українців, яких викрали та незаконно утримують у російських в'язницях.
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Вопрос от Савченко Путину:Когда вы отпустите украинцев,которых выкрали и незаконно удерживаете в российских тюрьмах? pic.twitter.com/1C7UhREoPm
— Mark Feygin (@mark_feygin) 17 декабря 2015
Раніше сьогодні адвокат української льотчиці, народного депутата України Надії Савченко Марк Фейгін повідомив, що готує президенту РФ Володимиру Путіну сюрприз.
Фейгін також закликав журналістів, які акредитувалися на прес-конференцію Путіна, задати йому питання про обмін Надії Савченко на російських ГРУшників.