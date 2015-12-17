Трагедія Іл-76: Вперше судять високопосадовця штабу АТО через загибель військових

Як повідомляє Радіо Свобода, судять високопосадовця штабу АТО.

«На лаві підсудних один військовий – генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії очолював штаб антитерористичної операції. Йому висунули обвинувачення в службовому недбальстві, що призвело до тяжких наслідків. Родичі й близькі загиблих бійців сподіваються на швидке завершення процесу й об’єктивний судовий вердикт, однак перше судове засідання показало, що процес затягнеться», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сам Назаров заявив клопотання про відведення прокурора, який, за його словами, будучи представником Генпрокуратури, був задіяний у слідстві. Він також заявив, що обвинувальний акт проти себе вважає необґрунтованим і документ необхідно повернути до прокуратури.

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Разом з тим, представник потерпілих у суді Віталій Погосян – один із тих, хто захищає інтереси родин загиблих військових – каже: сторона захисту підсудного обрала тактику затягування процесу.

За його словами, суд, що розпочався у Павлограді, справді безпрецедентний – за загибель солдатів вперше в Україні відповідатиме військовий такого високого рангу, однак коли цей суд завершиться, прогнозувати зарано. Захисник припускає: у справі можуть з’явитись і нові обвинувачені, й нові матеріали.

Нагадаємо, 14 червня 2014 року близько 1.10 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська пострілом із російського зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, окрім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Усі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт".