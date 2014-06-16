Терористи, які збили літак Іл-76 на підльоті до Луганська, отримали інформацію від зрадників - Тимчук

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Києві.

“Я би виділив два аспекти проблеми. Є дуже багато даних, які свідчать, що інформація про перекидання особового складу і техніки повітряним шляхом була «злита». Є також питання, хто дав команду проводити цю операцію у той час, коли і розвідка, і підрозділи, що контролюють Луганський аеропорт, доповідали, що в районі аеропорту діють угрупування терористів і неможливо гарантувати безпеку аеропорту”, - сказав Тимчук.Читайте такожУ смерті 49 десантників винне керівництво ЗСУ — командир батальйону "Донбас"

За словами експерта, аеропорт неможливо було взяти під контроль силовиків, оскільки для цього потрібно було контролювати щонайменше половину Луганська, аби забезпечити посадку літака без загрози його ураження терористами.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня близько 1.10 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська пострілом із російського зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, окрім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Усі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».