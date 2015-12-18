Адвокат Корбана заявляє, що її викликають у Генпрокуратуру на допит

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам.

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Адвокат зазначила, що вона ніколи не ухилялася від спілкування з процесуальними органами, але після завершення сьогоднішнього судового засідання у Печерському районному суді Києва їй повідомили про виклик до Генеральної прокуратури.

"Органом досудового розслідування було направлено аж цілого співробітника СБУ для того, щоб вручити мені повістку для допиту в провадженні пана Корбана, захисником якого я є. Тобто це дія, яка прямо заборонена законом", - сказала Томчук.

Вона пояснила, що згідно з чинним Кримінальним процесуальним кодексом адвоката не може бути допитано в рамках провадження, де він здійснює захист свого клієнта і володіє фактичними обставинами справи.

"В даному випадку ми з паном (адвокатом Андрієм) Богданом заявляли про те, що йдуть постійні погрози на адресу адвокатів, це дійсно так. Здійснюється постійний тиск", - наголосила Томчук.

У цьому зв'язку вона назвала цей тиск зухвалим.

Томчук викликають на 21 грудня. Вона зазначила, що піде туди, але не буде давати свідчення, бо є захисником у справі.

При цьому, вона прокоментувала той факт, що виклик на допит їй вручив саме представник СБУ.

"А слідчий Макеєв напевно, він або просто соромиться мені на очі (потрапляти - УНІАН), бо я ніяк його не можу спіймати, або соромиться мене, бо можливо я його запитаю, а де мої клопотання і відповіді до них, тому він вирішив поспілкуватися зі мною у такий спосіб, надавши доручення СБУ, від 11 грудня, вручити мені повістку", - сказала Томчук.