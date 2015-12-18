Суд оголосив перерву у справі Корбана до 23 грудня

Як передає кореспондент УНІАН, після спроби особами, які представилися слідчими Генеральної прокуратури України, вручити Корбану документи про нову підозру, до зали Жовтневого суду у Дніпропетровську було викликано швидку допомогу.

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Корбан брав участь у судовому засіданні за допомоги відеоконференції.

Лікар швидкої медичної допомоги однієї з лікарень Дніпропетровська Олександр Бутерін після огляду Корбана сказав, що у нього можливий коронарний синдром або прогресуюча стенокардія. Лікар зазначив, що є невелике підвищення тиску. За його словами, Корбан перебуває у передінфарктному стані.

Він сказав, що зазвичай людей з таким станом госпіталізують терміном на днів десять.

Корбан погодився на госпіталізацію.

Лідер партії "УКРОП" після медичного огляду сказав, що просить продовжити засідання та розглядати справу по суті. "Я повністю довіряю моєму захисту продовжити засідання без моєї участі", - сказав Корбан.

Спочатку суддя оголосив технічну перерву щодо прийняття рішення для продовження розгляду зміни запобіжного заходу без участі Корбана, але потім у суді виникла суперечка між суддею і народними депутатами.

Суддя вирішив оголосити перерву до 23 грудня. Судове засідання відновиться о 12:00.

Як повідомляв УНІАН. Корбана було затримано 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - до 31 грудня 2015 року включно. У постанові визначено, що Корбан має носити електронний засіб контролю.

Рішення Печерського райсуду оскаржили і захисники Корбана, і Генпрокуратура.

Захист вважає обраний судом запобіжний захід незаконним і необґрунтованим, а ГПУ добивається арешту Корбана.