У Запоріжжі вночі пролунав вибух біля ресторану (фото)

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, 20 грудня о 00.02 через спецлінію «102» до Ленінського відділу поліції надійшло повідомлення про вибух поблизу будинку, розташованого поряд з проспектом Леніна.

На місце пригоди негайно прибула слідчо-оперативна група відділу, керівництво Головного управління Нацполіції, фахівці вибухотехнічної служби поліції.

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Встановлено, що вибух стався біля входу в ресторан, який розташований на першому поверсі п’ятиповерхового будинку. Внаслідок вибуху ушкоджено світлову вивіску закладу, постраждалих немає. Вилучено фрагменти гранати «РГД-5».

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 296 (особливо злісне хуліганство) Кримінального кодексу України та розпочато досудове розслідування та пошуки зловмисників.

Нагадаємо, 15 грудня у Дніпропетровську близько 12 години у відділенні "Нової пошти" вибухнула граната, загинув чоловік. За словами заступника начальника управління Нацполіції в Дніпропетровській області Сергія Манзи, основна версія правоохоронців - самогубство.