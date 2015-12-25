У Збройних силах завершується введення системи адміністрування медичного забезпечення

Крім цього у 2016 році буде продовжено експеримент із введення в армії організації харчування за новими стандартами, сказав заступник міністра оборони Юрій Гусєв повідомив сьогодні після засіданні Ради реформ при Міноборони.

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За його словами, за останні півроку впроваджені нові норми за 70 елементах обмундирування, введено 26 нових технічних умов. Близько 30 стандартів матеріального забезпечення NATO STANAG прийнято як відомчі стандарти ЗСУ.

Також на завершальному етапі перебуває впровадження системи «Е-здоров’я» на базі трьох госпіталів у Києві, Маріуполі, Запоріжжі та у штабі адміністрування Генштабу ЗСУ. Система дозволяє створювати цифрові картки пацієнтів госпіталів та забезпечувати оперативний доступ до медичної історії поранених.

Крім того, Гусєв додав, що завершується експеримент із введення у Збройних силах нової системи харчування, яка успішно упроваджена у двох військових частинах Львова та Одеси. Він зауважив, що проведення цього експерименту буде продовжено й у 2016 році, він буде поширений на більшість військових частин.

У Міноборони запевняють, що «за значно ширшого асортименту продуктів завдяки новій системі забезпечено економію бюджетних коштів, яка станом на кінець грудня 2015 року становить приблизно 300 тис. грн на місяць».

Як повідомляв УНІАН, у вересні міністр оборони Степан Полторак заявив, що харчування військовослужбовців Збройних сил України за стандартами НАТО буде запроваджено на військових полігонах і в зоні проведення АТО, починаючи з 2016 року в рамках експерименту, який з 2015 року триває у львівській Академії сухопутних військ, на береговій базі ВМС України і фрегаті «Гетьман Сагайдачний».