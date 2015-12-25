Полторак розповів, скільки років піде на реформу Міноборони, Генштабу та ВСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на засіданні Ради реформ при Міноборони у Києві.

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«У нас є чітка програма щодо реформування Міністерства оборони і Збройних сил України. Загалом реформування самого Міністерства оборони розраховане на 3 роки, а Збройних сил та Генерального штабу – на 5 років, враховуючи, що об’єм роботи більший», - зазначив Полторак.

«Ми плануємо вийти на основні принципи формування сучасних збройних сил у європейських державах, які входять до Альянсу», - додав Полторак.

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«З початку наступного року ми зможемо презентувати цю реформу та вона почне працювати. У нас буде «дорожня карта» реформування, де по місяцях та по тижнях, по роках буде розписано, що нам треба зробити», - зауважив міністр.