У Кіровограді відбувся мітинг прихильників та противників перейменування міста

Як передає кореспондент УНІАН, на площі перед міською радою близько 12 години зібралися прихильники перейменування Кіровограда в Єлисаветград. Люди тримали в руках плакати: «Ми проти Інгульська», «Ні Інгульську» тощо, а також ікони з зображенням святої Єлизавети. Натомість близько 20 військовослужбовців вийшли на площу з великим плакатом: «Ні – Єлисаветград!».

Між мітингувальниками сталася суперечка та штовханина. Працівники поліції розборонили протестуючих. У результаті конфлікту ніхто не постраждав. Прихильники Єлисаветграда співали церковних пісень, а також вигукували «Єлисаветград», а військові скандували: «Чемодан, вокзал, Россия» і виконували гімн України.

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Перед мітингуючими виступив міський голова Кіровоград Андрій Райкович і зазначив, що на сесії міської ради винесуть рішення про звернення до депутатів Верховної Ради з вимогою прийняти закон про місцевий референдум щодо перейменування Кіровограда.

Як повідомляв УНІАН, комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування в рамках втілення реформи з декомунізації прийняв рішення про перейменуванні Кіровограда в Інгульськ.