Комітет ВР підтримав перейменування Артемівська на Бахмут, Кіровограда на Інгульск, Дзержинська на Торецьк і ще 105 міст і сіл

Таке рішення ухвалив Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування в рамках втілення реформи з декомунізації, повідомили УНІАН у прес-службі Українського інституту національної пам’яті.

У прес-службі нагадали, що 23 грудня Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування за участі представників Українського інституту національної пам’яті розглянув пропозиції органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій щодо перейменування населених пунктів та районів.

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Згідно з ухваленим рішенням, нові назви отримають ще 104 села, селища та райони, серед яких аж 18 з іменем Ілліча або Леніна.

«Ключовими для прийняття рішення про нову назву на засіданні Комітету були позиції місцевої громади», - зазначив голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Із 121 подання, що надійшло до Комітету, його члени погодили 108 нових назв (з їх переліком можна ознайомитися на сайті Українського інституту національної пам’яті). Щодо 13 подань Комітет звернеться до місцевих рад з пропозицією повернути собі історичні назви або врахувати рекомендації експертів УІНП.

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«19 місцевих громад забажали залишити комуністичні найменування. Але це - порушення Закону. Комітет ще раз надішле роз'яснення керівникам органів місцевого самоврядування, аби мешканці не були позбавлені можливості обрати нову назву своєму селу чи містечку», - йдеться в повідомленні.

Як відзначають фахівці Інституту національної пам’яті, більшість із цих 19 громад мають тривалу історію та відповідно - історичні назви.

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У прес-службі зауважили, що триває другий етап декомунізації згідно Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». До 21 лютого парламент України на підставі подань місцевих громад має визначитися із новими назвами для 941 населеного пункту: 32 міст, 56 селищ міського типу, 118 селищ та 735 сіл.