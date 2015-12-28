На Україну насуваються сильні морози: у передноворічні дні температура опуститься до -14°

«Очікується зниження температури вночі до 6-11°, на півночі Лівобережжя місцями до 14° морозу, вдень до 3-8° морозу; у південній частині та прикарпатських областях протягом доби до 0-5° морозу, в Криму 1-6° тепла», - повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-служба ДСНС України з посиланням на Укргідрометцентр.

Як зазначається, вдень у південній частині невеликий сніг та мокрий сніг, у Приазов'ї помірні опади. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с, на півдні окремі пориви 15-20 м/с.

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Згідно з повідомленням, у Київській області очікується зниження температури вночі до 6-11°, вдень до 3-8° морозу. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с.

В м. Києві очікується зниження температури вночі та вдень до 6-8° морозу. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с.