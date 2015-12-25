Під Новий рік в Україну прийдуть морози до -17°, сніг і ожеледь

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Управління безпеки дорожнього руху Національної поліції України.

Зокрема, зазначається, що за повідомленням синоптиків, у зв'язку з ультраполярним вторгненням арктичного повітря очікується різка зміна погоди: 28-29 грудня в Україні, починаючи з північних областей, відбудеться зниження температури повітря вночі та вдень до 1-9° морозу. Похолодання супроводжуватиметься опадами у вигляді мокрого снігу (28 грудня з дощем), налипанням мокрого снігу, ожеледдю, посиленням північно-східного вітру, на дорогах утвориться ожеледиця.

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30-31 грудня подальше похолодання: вночі до 8-14° морозу, місцями до 17° морозу, вдень до 4-10° морозу, на крайньому півдні та Закарпатті вночі до 6-12° морозу, вдень до 1-5° морозу. В Україні, крім західних областей, пройде невеликий сніг. 1-3 січня утримається холодна переважно без опадів погода.

У зв’язку з цим правоохоронці звертаються до учасників дорожнього руху з проханням неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху. В умовах снігопаду чи дощу необхідно рухатися з включеним ближнім світлом фар (протитуманними фарами), дотримуватися швидкісного режиму, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки), з особливою обережністю рухатися по мостах та естакадах, відмовитися від ризикованих маневрувань.

Крім того, правоохоронці рекомендують водіям під час ускладнення погодних умов за можливістю утриматися від поїздок на власному транспорті, а тим, хто виїхав, бути максимально уважними та обережними за кермом.