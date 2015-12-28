Екс-командир батальйону "Восток" пригрозив ватажкові "ДНР" Захарченку акціями протесту

Ходаковський в інтерв'ю телеканалу "Діалог" припустив, що "глава держави" "не вникає в ці питання", перекладаючи їх на "військових", повідомляє Дождь.

Він також заявив, що в керівництві "ДНР" стоять люди, що не воювали, "функціонери, призначені для виконання тих або інших завдань чи функцій": "Може, вони не розуміють, наскільки важливо для нас, для тих, хто брав активну участь [у бойових діях], закріпити той статус, те діло, яке вони зробили, і визнати його на державному рівні".

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За його словами, за час бойових дій було вбито 235 бойовиків батальйону "Восток"