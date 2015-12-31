Перебої зі світлом або визнання Криму українським: Путін проведе соцопитування

Перш ніж укладати контракт на постачання електроенергії з України в окупований Крим, президент РФ Володимир Путін доручив провести серед жителів півострова соцопитування. Про це повідомив міністр енергетики РФ Олександр Новак, передають "РИА Новости".

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"Президент доручив терміново звернутися до одного з провідних професійних агентств для того, щоб провести соціологічне опитування населення Криму і Севастополя з наступних питань. Перше питання: чи підтримуєте ви чи ні укладення комерційного контракту з Україною на постачання частини електроенергії в Крим і Севастополь, якщо в ньому буде зазначено, що Крим і Севастополь є частиною України", — сказав Новак.

Російський міністр нагадав, що саме таке формулювання вимагає прописати в контракті Україна.

"Друге питання: чи готові ви до тимчасових труднощів, пов'язаних із незначними перебоями енергопостачання протягом найближчих 3-4 місяців", — стверджує Новак.

Як повідомляє "ТАСС", опитування серед жителів півострова проведе Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД). Отримані результати будуть оголошені 1 січня по завершенню телефонного опитування тисячі осіб.

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"Це телефонне опитування жителів Криму і Севастополя, репрезентативна вибірка: близько 400 осіб - по Севастополю і 600 - по Криму", - сказав генеральний директор ВЦВГД Валерій Федоров.

"Умови досить скандальні, зараз вони дискутуються, обговорюються, і наше завдання - зрозуміти думку кримчан і севастопольців про ставлення до цього контракту", - додав він. Федоров повідомив, що "опитування буде проходити сьогодні і завтра вранці, результати будуть завтра до середини дня".

Як повідомлялося, про припинення подачі електроенергії в Крим стало відомо вчора близько 22:00. Тоді в "Укренерго" повідомили про аварійне відключення єдиної працюючої лінії електропередач "Каховка – "Титан", якою електроенергія подавалася із материкової України в окупований Крим. Вранці від "Укренерго" стало відомо, що впала одна з опор ЛЕП.