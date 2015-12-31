"Ми працюємо, а ви відпочивайте": поліція привітала українців з Новим роком (відео)

Патрульні поліцейські записали новорічне відеопривітання для українців.

Поліція опублікувала відеоролик на своєму каналі Youtube.

Керівник управління патрульної поліції Києва Юрій Зозуля заявив, що йому хотілося б, щоб громадяни менше порушували правопорядок.

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"Хотілося б, щоб люди нам робили мінімум роботи, - каже він. - Будемо менше працювати - будемо більше відпочивати. Будемо більше відпочивати - тоді зможемо більше цікавої роботи зробити, тому що буде більше сил і натхнення".

"Ми працюємо, а ви відпочивайте", - каже одна з працівниць поліції.