Нові патрульні служби з’являться у всіх населених пунктах України – Яценюк

Про це сказав прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк під час «10 хвилин з прем’єр-міністром».

«Із 30 тисяч молодих людей, які подали заявки (на конкурсний відбір для патрульної служби Києва- УНІАН) ми набрали 2 тис хлопців і дівчат, які вийшли на патрулювання Києва, - сказав Яценюк. - Далі ми підемо по великих містах – Харків, Одеса, Дніпропетровськ. Але ми дійдемо до кожного селища і села».

Яценюк зазначив, що нові патрульні поліцейські, які заступили на патрулювання Києва, пройшли найкраще тренування, в тому числі з фахівцями США та Канади. «Вони отримали нові знання, нове тренування, нову культуру спілкування», - сказав прем’єр, додавши, що держава в свою чергу забезпечила мінімальну зарплату у 8 тис грн, нову уніформу, чудові автомобілі, технічні засоби, які фіксують спілкування поліцейського з громадянами.

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«Але зміни у країні – це не тільки служіння поліцейських на благо громадян. Це означає, що ми всі виконуємо закон і поважаємо права одне одного. Ми поважаємо не тільки форму, а гідність поліцейського, який став на захист людей», - сказав Яценюк.

У суботу ввечері, 4 липня, нові поліцейські патрулі вийшли працювати на вулиці Києва.

Як повідомляв УНІАН, патрульна поліцейська служба створюється в Україні у рамках реформування органів внутрішніх справ.

Створення служби передбачено Законом «Про Національну поліцію».