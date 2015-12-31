"Перемога за нами!": Бійці ЗСУ привітали українців з Новим роком (відео)

Відповідне відеопривітання на своїй сторінці у Facebook розмістив Генеральний штаб України.

Зокрема, бійці бажають мирного неба, затишку, добробуту та перемоги.

Нагадаємо, раніше сьогодні патрульні поліцейські записали новорічне відеопривітання для українців. Керівник управління патрульної поліції Києва Юрій Зозуля заявив, що йому хотілося б, щоб громадяни менше порушували правопорядок.