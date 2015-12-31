"Перемога за нами!": Бійці ЗСУ привітали українців з Новим роком (відео)
22:09, 31 грудня 2015Суспільство
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Українські військовослужбовці привітали громадян нашої країни з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим.
ЗСУ записали відеозвернення / facebook.com/GeneralStaff.ua
Відповідне відеопривітання на своїй сторінці у Facebook розмістив Генеральний штаб України.
Зокрема, бійці бажають мирного неба, затишку, добробуту та перемоги.
Новорічне привітання від бійців ЗСУ!
Новорічне привітання від бійців ЗСУ!Опубликовано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 31 декабря 2015 г.
Нагадаємо, раніше сьогодні патрульні поліцейські записали новорічне відеопривітання для українців. Керівник управління патрульної поліції Києва Юрій Зозуля заявив, що йому хотілося б, щоб громадяни менше порушували правопорядок.
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