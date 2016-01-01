В Одесі в новорічну ніч через феєрверки згоріли три будинки

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 1 січня в 0.11 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Радіальній розпочалася пожежа.

Читайте такожПожежа у готелі-хмарочосі в Дубаї: кількість постраждалих збільшилася

«Підрозділи рятувальників оперативно прибули на місце події. Як з'ясувалося, відкритим полум'ям горіли дахи трьох приватних житлових будинків. Пожежі одразу був присвоєно «Ранг 2», - розповіли в прес-службі.

У відомстві акцентували, що в даному місці значно ускладнено гасіння пожеж через специфіку розташування житлових будівель, у тому числі, через занадто вузькі проїзди і відсутність технічних можливостей підключення гідрантів. Крім того, деякі громадяни втручалися до роботи рятувальників, проявляючи ініціативу, чим відволікали вогнеборців від роботи.

Займання ліквідовано на площі 300 кв. метрів. Вогонь знищив дахи трьох будинків та перекриття.

Ймовірна причина загоряння - необережне поводження з феєрверком, складова якого потрапила на дах одного з будинків, звідки потім вогонь перекинувся на інші будівлі. Пожежникам вдалося не допустити поширення полум'я на інші будинки в густонаселеному мікрорайоні.

У відомстві додали, що поки рятувальники боролися з вогнем, неподалік деякі громадяни, продовжуючи святкувати Новий рік, застосовували піротехніку.