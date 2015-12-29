В Одесі горів нічний клуб (відео)

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби Головного управління ДСНС в Одеській області Сергій Решетняк, сьогодні вранці на спецлінію «101» надійшло повідомлення про пожежу в триповерховому будинку по вулиці Середньофонтанській.

Рятувальники оперативно прибули на місце НП. В цей час відкритим полум'ям вже горів дах і третій поверх, на якому розташований нічний клуб «Огни».

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«Пожежі відразу присвоєно «Ранг 2». У гасінні задіяно 6 одиниць спеціалізованої пожежної техніки... Зараз ще під'їхав пожежний потяг», - сказав Решетняк. За попередніми даними, вогонь охопив 150 кв. метрів.

На Середньофонтнаскій ускладнено рух автотранспорту через частково перекритий проїзд біля місця НП. Поки що інформація про постраждалих не надходила.

Як повідомляє 112 Україна, о 09:38 пожежа була локалізована.