Новий рік у Криму: світло в Керчі дали під виступ Путіна

У частково знеструмленому Криму житлові будинки Керчі підключили до електроенергії за 5 хвилин до початку новорічного звернення президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє видання "Крим.Реалії".

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При цьому в деяких районах міста Новий рік все ж довелося зустрічати в темряві. Городяни розповідають, що дорізали салати при свічках, хоча встигнути все новорічні приготування намагалися засвітла.

Через відсутність електроенергії протягом дня 31 грудня не працювали великі мережеві супермаркети. Мешканці міста скаржилися, що не можуть докупити необхідні продукти. Були закриті багато магазинів. У зв'язку з цим наплив покупців спостерігався на міських ринках.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня вночі в районі села Богданівка Каховського району в результаті спрацьовування системи релейного захисту було перервано постачання електроенергії по лінії 220 ПЛ "Каховська-Титан". Подача електроенергії в окупований Крим повністю припинилася. Два райони Херсонської області, Каланчацький та Чаплинський, були підключені за резервною схемою.

За висновками експертів вибухотехнічної служби, яка працювала на місці аварії, опору підірвали.