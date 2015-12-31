Бригади "Укренерго" планують закінчити ремонтні роботи на ЛЕП "Каховська-Титан" протягом доби

«Як повідомив начальник управління інформаційної політики державного підприємства «Укренерго» Зіновій Буцьо, станом на 17.00, 31 грудня, ремонтні бригади «Укренерго» приступили до виконання ремонтних робіт на ПЛ 220 «Каховська-Титан», - йдеться в повідомленні на сайті Херсонської облдержадміністрації.

За словами Зіновія Буцьо, ремонтні бригади Південної енергосистеми укомплектовані необхідними для відновлювальних робіт матеріалами і вже закінчили демонтаж зруйнованої електроопори.

Плановий термін виконання необхідних робіт на об'єкті - 24 години. При сприятливих умовах відновлення працездатності ПЛ можливе до кінця поточної доби.

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Як повідомляв УНІАН, 30 грудня, вночі, в районі села Богданівка Каховського району в результаті спрацьовування системи релейного захисту було перервано постачання електроенергії на лінії 220 ПЛ «Каховська-Титан», в результаті чого подача електроенергії в АР Крим повністю припинена. Два райони Херсонської області Каланчацький і Чаплинський підключені за резервною схемою.

За висновками експертів вибухотехнічної служби, яка працювала на місці аварії, - опора пошкоджено в результаті вибуху.