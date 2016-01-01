Уряд пропонує штрафувати за самовільне відключення від централізованого опалення та гарячої води

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну, урядом внесено до Верховної Ради проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води" (реєстраційний номер 3742).

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Зокрема, законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення. Відповідно до них, за перепланування (в тому числі, самовільне відключення від внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення та постачання гарячої води) житлових будинків і житлових приміщень накладається штраф на громадян від 20 до 80 і на посадових осіб – від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.