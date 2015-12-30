Російський мінпромторг пропонує саджати за контрабанду одягу - ЗМІ

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Згідно з документом, за незаконне ввезення на територію Росії товарів на суму, що перевищує 250 тисяч рублів, пропонується карати штрафом від 300 тисяч до двох мільйонів рублів, примусовими роботами або позбавленням волі на строк від одного року до 12 років.

Якщо ж злочин було скоєно групою осіб або службовою особою при виконанні обов'язків, то покарання посилюється до штрафу розміром до мільйона рублів або позбавлення волі на строк до семи років.

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Якщо ж правопорушення здійснює організована група, то максимальне покарання складе до 12 років позбавлення волі, а штраф - до двох мільйонів.

Документ винесено на публічне обговорення, яке триватиме до 10 березня.

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