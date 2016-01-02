Військові ліквідували в зоні АТО шпигунський пристрій бойовиків

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Fаcebook, під час відпрацювання оперативної інформації військовослужбовцями відділу спеціальних операцій штабу АТО на водонапірній башті, розташованій на території загальноосвітньої школи, виявили прийомно-передаючу антену, а в приміщенні школи – СВІТЧ та блок живлення.

Читайте такожСБУ затримала агента ФСБ, який збирав дані про росіян, що воюють на боці України (відео)

«Теоретично, дані пристрої використовувались НЗФ ЛНР для зняття інформації з електронних пристроїв військовослужбовців ЗСУ, місцевих мешканців, які перебувають в зоні дії пристрою. Використовуючи даний канал доступу до мережі Інтернет, військовослужбовці ЗСУ та населення сірої зони, що знаходяться в радіусі його дії, не розуміючи того, позбавляються можливості отримувати доступ до новинних ресурсів України, що посилює ефект російської пропаганди», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прилади було демонтовано та передано слідчому Станічно-Луганського райвідділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області, з метою проведення експертизи та відповідного розслідування.

За словами місцевих мешканців низки населених пунктів Луганської області, подібні пристрої (антени) встановлені практично вздовж всієї лінії розмежування, зокрема через кожні 4 км.