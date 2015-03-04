На Донеччині СБУ затримала росіянина зі шпигунською технікою (фото)

На Донеччині співробітники вінницького Управління Служби безпеки України затримали громадянина Російської Федерації, який підозрюється у зборі відомостей про сили АТО за допомогою спецтехніки.

Про це повідомляє прес-служба УСБУ у Вінницькій області.

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У затриманого 65-річного росіянина контррозвідники СБУ вилучили радіотехнічний комплекс для моніторингу радіоефіру та проведення сеансів на широкому діапазоні радіочастот. Разом з комплексом було виявлено саморобну радіозакладку для здійснення негласного прослуховування, комп’ютерну техніку та супутникове обладнання, а також USB-носії з матеріалами антиукраїнського спрямування.

Наразі перевіряється його ймовірна причетність до збору інформації про місця дислокації та переміщення військових формувань та техніки Збройних Сил України поблизу населених пунктів Костянтинівка та Дзержинськ Донецької області.

Тривають слідчі дії.