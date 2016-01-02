Україну закують сильні морози : нічна температура впаде до -20-25°

У східних та більшості районів південних областей невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, на заході південно-східний, 5-10 м/с, пише ZN.ua з посиланням на Укргідрометцентр.

У Києві - без опадів; на дорогах місцями ожеледь; температура вночі 18-20°, вдень 13-15° морозу. За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 03 січня найвища температура була 6,1° в 1899 році, найнижча -27,7° в 1908 році.

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У понеділок, 4 січня, буде холодна без опадів погода: температура вночі 18-23° морозу, місцями до 25°, вдень 12-17° морозу; в південних областях вночі 13-18° морозу, вдень 7-12°; у західних областях вночі 11-16° морозу, вдень 5-10°, на Закарпатті 1-6° морозу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. В Києві на 4 січня холодна без опадів погода: температура вночі 17-19°, вдень 12-14° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.