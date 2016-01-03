Поблизу Світлодарська сапери виявили російську касетну протитанкову міну (фото)

Так, фахівці центру розмінування Збройних Сил України організовують допуск місцевим енергетикам до небезпечних ділянок, аби ті мали можливість проводити дефектування та ремонтно-відновлювальні роботи високовольтних ліній електропередач Вуглегірської ТЕЦ, повідомляє прес-центр АТО на свої сторінці у Facebook.

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За даними прес-центру, поблизу Світлодарська сапери перемістили об’єкт на іншу ділянку за допомогою заряду малої потужності. Далі роботизована система MOD-2 випробувала вибухонебезпечний предмет в декількох проекціях, що дало можливість підійти до об’єкту та відзняти маркування російської протитанкової міни.

«Ми виявили російську касетну протитанкову міну ПТМ-3, котра спрацьовує дистанційно, - повідомив керівник саперного підрозділу з позивним «Самаран». – Вона могла спрацювати в момент, коли поблизу проїжджала б автівка чи військова бронетехніка. Тому ми працювали швидко та ефективно».

У прес-центрі наголосили, що «ця дистанційна вибухівка вкотре підтверджує присутність російського озброєння на території України. За домовленостями досягнутими у Мінську, українські Збройні Сили не використовують такі касетні протитанкові міни».