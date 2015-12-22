На Донбасі розмінування почалося на 4 із 12 визначених об'єктів на лінії зіткнення - Геращенко

Про це уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, вона розповіла, що на сьогоднішній зустрічі робочої підгрупи з питань безпеки, у якій Україну представляє Євген Марчук, ключовим було питання розмінування.

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"По чотирьом із 12 визначених інфраструктурних життєво важливих об'єктів на лінії зіткнення, розмінування вже розпочалося. Також була гостра дискусія щодо порушення режиму припинення вогню (на жаль, в останні дні ситуація значно погіршилася) і порушень з відводом важкої техніки", - повідомила Геращенко.

За її інформацією, в економічній групі, де Україну представляє Ігор Веремій, ключовими питаннями залишаються питання водопостачання і життєдіяльності регіону. Також обговорювалася екологічна ситуація в Україні.

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"Протимінна діяльність є ключовою для обговорення в гуманітарній і безпековій підгрупах. І звичайно, гуманітарна і економічна ситуація напряму пов'язані з безпекою", - заявила Геращенко.