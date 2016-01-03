Українець очолив список найсміливіших режисерів 2015 року – ЗМІ
12:35, 03 січня 2016Суспільство
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Український режисер Мирослав Слабошпицький потрапив до списку найбільш сміливих режисерів 2015-го року.
Мирослав Слабошпицький / УНІАН
Як повідомляє ТСН.ua, про це пише видання IndieWire, яке оприлюднило рейтинг найбільш ризикових стрічок.
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Фільм "Плем'я" Слабошпицького очолило список. Цей фільм було знято в українській школі-інтернаті для глухих. "Історія розказана мовою жестів, без голосу за кадром та субтитрами", - йдеться в описі стрічки.
Також до рейтингу сміливих фільмів увійшли: "Вікторія" Себастьяна Шіппера, "Мандарин" Шона Бейкера, "Син Саула" Ласло Немеша, "Білий Бог" Корнела Мундруцо, "Той, що вижив" Алехандро Іньяріту та "Таксі" Джафара Панахі.
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