Президент нагородив творців фільму "Плем'я" премією імені Довженка

Премію присуджено автору сценарію, режисеру-постановнику Мирославу Слабошпицькому та оператору-постановнику Валентину Васяновичу.

Текст відповідного указу розміщено на сайті глави держави.

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Як зазначається у документі, премію присуджено за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва та на підставі подання відповідного комітету.

Також президент установив на 2015 рік розмір премії 100 тис. грн.