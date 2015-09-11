Президент нагородив творців фільму "Плем'я" премією імені Довженка
09:10, 11 вересня 2015Суспільство
519 0
Президент України Петро Порошенко присудив державну премію України імені Олександра Довженка 2015 року творцям повнометражного ігрового фільму «Плем’я».
Творці фільму "Плем'я" отримали премію / Скріншот
Премію присуджено автору сценарію, режисеру-постановнику Мирославу Слабошпицькому та оператору-постановнику Валентину Васяновичу.
Текст відповідного указу розміщено на сайті глави держави.
Читайте такожУкраїнський фільм "Плем'я" отримав приз Європейської кіноакадемії
Як зазначається у документі, премію присуджено за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва та на підставі подання відповідного комітету.
Також президент установив на 2015 рік розмір премії 100 тис. грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter